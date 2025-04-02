Зеленский анонсировал встречу с узким кругом стран
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что 4 апреля состоится встреча с представителями узкого круга стран, готовых разместить свой контингент.
По его словам, встретятся военные команды нескольких стран, тех, «кто будет готов разместить контингент». «Есть сухопутная часть, есть воздушная часть и есть присутствие на море», — указал глава государства.
Встреча будет базироваться на подготовленных предложениях Киева, отметил Зеленский.
Ранее стало известно, что Европа отходит от идеи отправки войск на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru