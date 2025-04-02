Зеленский анонсировал встречу с узким кругом стран

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что 4 апреля состоится встреча с представителями узкого круга стран, готовых разместить свой контингент.

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По его словам, встретятся военные команды нескольких стран, тех, «кто будет готов разместить контингент». «Есть сухопутная часть, есть воздушная часть и есть присутствие на море», — указал глава государства.

Встреча будет базироваться на подготовленных предложениях Киева, отметил Зеленский.

Ранее стало известно, что Европа отходит от идеи отправки войск на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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