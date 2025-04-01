В Таганроге после атаки дрона пострадали два человека

В Таганроге в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание в двух многоквартирных домах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Пожар вспыхнул в девятиэтажке на улице Лизы Чайкиной, 57, а также рядом с семиэтажным домом по улице Ленина, 147. Упавший БПЛА был найден на улице 1-й Новый, 26. Пожары были оперативно ликвидированы.