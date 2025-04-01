В Таганроге после атаки дрона пострадали два человека
В Таганроге в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание в двух многоквартирных домах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Пожар вспыхнул в девятиэтажке на улице Лизы Чайкиной, 57, а также рядом с семиэтажным домом по улице Ленина, 147. Упавший БПЛА был найден на улице 1-й Новый, 26. Пожары были оперативно ликвидированы.
Известно, что два человека с легкими травмами, такими как ожоги и порезы, обратились за медицинской помощью. На данный момент они получают необходимое лечение.
Погибших в результате инцидента нет. Для обеспечения безопасности в зоне происшествия выставлено оцепление, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru