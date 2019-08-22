Суд арестовал троих полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

Суд постановил арестовать троих полицейских, которые подозреваются в изнасиловании молодой девушки в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной суд.

По информации агентства, один полицейский помещен под домашний арест до 1 октября, второй заключен в тюрьму также до 19 октября. Третий подозреваемый сотрудник полиции задержан на двое суток для обоснования ходатайства о мере пресечения.

Как пишет Дни.ру, жертвой сексуального насилия стала 22-летняя гражданка Казахстана.

Ранее сообщалось, что расследованием данного дела займется Главное управление МВД.







