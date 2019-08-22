Суд арестовал троих полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
Суд постановил арестовать троих полицейских, которые подозреваются в изнасиловании молодой девушки в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной суд.
По информации агентства, один полицейский помещен под домашний арест до 1 октября, второй заключен в тюрьму также до 19 октября. Третий подозреваемый сотрудник полиции задержан на двое суток для обоснования ходатайства о мере пресечения.
Как пишет Дни.ру, жертвой сексуального насилия стала 22-летняя гражданка Казахстана.
Ранее сообщалось, что расследованием данного дела займется Главное управление МВД.
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