В Ярославле раскрыли убийство 31-летней давности

Следователи Ярославской области раскрыли убийство, совершенное 31 год назад. Как сообщает СУСК по региону, преступление было совершено группой лиц, с целью похищения крупной суммы денег у местного жителя, который собирался поехать в Турцию для осуществления покупок.

Обвиняемым в деле является 54-летний уроженец Карелии. Он обвиняется в убийстве из корыстных побуждений, совершенном по предварительному сговору с тремя сообщниками.