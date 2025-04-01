В Ярославле раскрыли убийство 31-летней давности

Следователи Ярославской области раскрыли убийство, совершенное 31 год назад. Как сообщает СУСК по региону, преступление было совершено группой лиц, с целью похищения крупной суммы денег у местного жителя, который собирался поехать в Турцию для осуществления покупок.

Обвиняемым в деле является 54-летний уроженец Карелии. Он обвиняется в убийстве из корыстных побуждений, совершенном по предварительному сговору с тремя сообщниками.

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В декабре 1993 года они похитили деньги у мужчины, планировавшего поездку в Турцию, забрав более 5 миллионов рублей и другие ценности. Жертву вывезли на безлюдную местность, где обвиняемый задушил его шнуром, а другие сообщники удерживали потерпевшего.

После убийства преступники скрылись с деньгами, выбросив тело в снег в Заволжском районе. Двое соучастников были осуждены за грабеж. Обвиняемый скрылся за рубежом, был объявлен в международный розыск, а в отношении него избрана мера пресечения в виде заочного заключения под стражу. Личность четвертого участника преступления устанавливается. Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:УбийствоРасследованиеЯрославль

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