В Великобритании введут уголовную ответственность за работу на Россию

В Великобритании введены строгие меры контроля за деятельностью, связанной с Россией, сообщило МВД страны.

Ведомство уточнило, что лица, не задекларировавшие свою работу на российское государство, рискуют попасть в тюрьму на срок до пяти лет. В рамках новой Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS), которая будет введена в будущем, установлен двухуровневый контроль.

Великобритания в июля введет усиленный контроль за влиянием России

Усиленный режим применяется к государствам, представляющим угрозу национальной безопасности, в том числе к России.

Все лица, работающие с российским государством, обязаны будет декларировать свою деятельность, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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