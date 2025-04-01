В Великобритании введут уголовную ответственность за работу на Россию

В Великобритании введены строгие меры контроля за деятельностью, связанной с Россией, сообщило МВД страны.

Ведомство уточнило, что лица, не задекларировавшие свою работу на российское государство, рискуют попасть в тюрьму на срок до пяти лет. В рамках новой Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS), которая будет введена в будущем, установлен двухуровневый контроль.