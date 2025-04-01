В Великобритании введут уголовную ответственность за работу на Россию
В Великобритании введены строгие меры контроля за деятельностью, связанной с Россией, сообщило МВД страны.
Ведомство уточнило, что лица, не задекларировавшие свою работу на российское государство, рискуют попасть в тюрьму на срок до пяти лет. В рамках новой Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS), которая будет введена в будущем, установлен двухуровневый контроль.
Усиленный режим применяется к государствам, представляющим угрозу национальной безопасности, в том числе к России.
Все лица, работающие с российским государством, обязаны будет декларировать свою деятельность, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Великобритании введут уголовную ответственность за работу на Россию
- Российский актер Рашид Тугушев скончался на 64-м году жизни
- СМИ: США могут ввести агрессивные санкции против перевозчиков нефти из РФ
- Россия 2 апреля проведет заседание Совбеза ООН по Украине
- Паше Технику не хватает нужных лекарств для лечения в Таиланде
- Трамп посетит Саудовскую Аравию в мае
- Финляндия не будет обсуждать открытие границы с Россией до конца года
- Великобритания в июля введет усиленный контроль за влиянием России
- В Белом доме заявили о разочаровании Трампа лидерами России и Украины
- Фильм-концерт о Жванецком выйдет в российский прокат 15 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru