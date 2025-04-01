Абхазцы с ВНЖ в России смогут получать водительские права без экзаменов

Граждане Абхазии, имеющие вид на жительство в России, смогут получать российские национальные водительские удостоверения без сдачи экзаменов и прохождения медицинского осмотра. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

Согласно указу, российские права будут выдаваться в упрощенном порядке на основании действительных абхазских водительских удостоверений. Этот процесс будет доступен не только на территории России, но и в Абхазии. Также для оформления прав не потребуется уплата госпошлины.