Абхазцы с ВНЖ в России смогут получать водительские права без экзаменов

Граждане Абхазии, имеющие вид на жительство в России, смогут получать российские национальные водительские удостоверения без сдачи экзаменов и прохождения медицинского осмотра. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

Согласно указу, российские права будут выдаваться в упрощенном порядке на основании действительных абхазских водительских удостоверений. Этот процесс будет доступен не только на территории России, но и в Абхазии. Также для оформления прав не потребуется уплата госпошлины.

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Указ вступит в силу до 1 апреля 2026 года, и все абхазские водительские права с действительным сроком будут признаны в России до этой даты.

Упрощенная схема выдачи прав была введена после обращения президента Абхазии Бадры Гунбы к Владимиру Путину с просьбой отсрочить запрет на въезд в Россию для граждан республики без российских водительских удостоверений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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