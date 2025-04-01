Абхазцы с ВНЖ в России смогут получать водительские права без экзаменов
Граждане Абхазии, имеющие вид на жительство в России, смогут получать российские национальные водительские удостоверения без сдачи экзаменов и прохождения медицинского осмотра. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.
Согласно указу, российские права будут выдаваться в упрощенном порядке на основании действительных абхазских водительских удостоверений. Этот процесс будет доступен не только на территории России, но и в Абхазии. Также для оформления прав не потребуется уплата госпошлины.
Указ вступит в силу до 1 апреля 2026 года, и все абхазские водительские права с действительным сроком будут признаны в России до этой даты.
Упрощенная схема выдачи прав была введена после обращения президента Абхазии Бадры Гунбы к Владимиру Путину с просьбой отсрочить запрет на въезд в Россию для граждан республики без российских водительских удостоверений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru