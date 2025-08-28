Суд арестовал мэра Владимира по делу о получении взятки
Октябрьский районный суд город Владимир арестовал мэра Дмитрия Наумова до 25 октября. Об этом сообщает РИА Новости.
Адвокат Виталий Ульяненко заявил, что градоначальник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
По данным СМИ, дело мэра связано с махинациями с кладбищенскими землями.
В партии «Единая Россия» заявили о приостановке членства Наумова. Врио мэра Владимира стал первый заместитель арестованного градоначальника Владимир Гарев.
Ранее начальник радиотехнической службы ВМФ РФ Олег Лопатиев получил за взятку девять лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
