Суд арестовал мэра Владимира по делу о получении взятки

Адвокат Виталий Ульяненко заявил, что градоначальник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

По данным СМИ, дело мэра связано с махинациями с кладбищенскими землями.

В партии «Единая Россия» заявили о приостановке членства Наумова. Врио мэра Владимира стал первый заместитель арестованного градоначальника Владимир Гарев.

Ранее начальник радиотехнической службы ВМФ РФ Олег Лопатиев получил за взятку девять лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».