Суд арестовал мэра Владимира по делу о получении взятки

Октябрьский районный суд город Владимир арестовал мэра Дмитрия Наумова до 25 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Врио замгубернатора Курской области Базарова арестовали на два месяца

Адвокат Виталий Ульяненко заявил, что градоначальник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

По данным СМИ, дело мэра связано с махинациями с кладбищенскими землями.

В партии «Единая Россия» заявили о приостановке членства Наумова. Врио мэра Владимира стал первый заместитель арестованного градоначальника Владимир Гарев.

Ранее начальник радиотехнической службы ВМФ РФ Олег Лопатиев получил за взятку девять лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

