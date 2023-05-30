Суд арестовал инженера из Ростова по обвинению в госизмене
Инженер-конструктор из Ростова-на-Дону отправлен в следственный изолятор по делу о государственной измене. Решение об аресте вынес Лефортовский районный суд российской столицы.
Как сообщает РИА Новости, такая мера пресечения пока определена на срок один месяц, 24 дня. Речь идёт о сотруднике одного из оборонных предприятий в Ростове-на-Дону.
По данным Федеральной службы безопасности, с февраля по апрель текущего года подозреваемый вёл переписку в интернете с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины, а также переправлял ему секретные сведения, уточняет RT.
Предположительно, он передавал данные о противовоздушной обороне и личном составе российской армии.
За последнее время стало известно об арестах сразу нескольких представителей российской науки по делам о госизмене. Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал Минобрнауки и ФСБ создать совместно инструкцию для учёных о том, как не попасть за решётку за госизмену.
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