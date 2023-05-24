Песков призвал не делать выводов о тенденциях в связи с последними делами о госизмене
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с последними делами о госизмене не следует делать выводов о каких-то тенденциях, сообщает РИА Новости.
Комментируя последние уголовные дела о госизмене против учёных он отметил, это следствие работы соответствующих служб, которые «оберегают гостайну и контролируют ситуацию».
«Это очень важная работа, но она ведется постоянно, и здесь вряд ли можно сказать о каких-то тенденциях», - заключил представитель Кремля.
Ранее по подозрению в госизмене были арестованы трое ученых-аэродинамиков Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН, в том числе главный научный сотрудник Валерий Звегинцев, сообщает RT.
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