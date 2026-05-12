Суд арестовал имущество блогера-застройщика Домогацкого на 306 млн рублей
Суд наложил арест на имущество и денежные средства блогера-застройщика Сергея Домогацкого, а также ряда других лиц, на общую сумму свыше 306 млн рублей. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении РЕН ТВ.
Согласно тексту судебного акта, обеспечительные меры распространяются на активы Евгения Назаренко, Романа Васильева, Анастасии Ворониной, Руслана Дильмана и самого Домогацкого. Ограничения затрагивают как банковские счета, так и объекты недвижимости, принадлежащие указанным гражданам.
Как пояснил адвокат потерпевших Александр Зорин, арест наложен в рамках арбитражного процесса о привлечении к субсидиарной ответственности. Меры коснулись лиц, которые, по версии истцов, содействовали деятельности блогера-застройщика.
Общая сумма, подлежащая обеспечению, составляет 306 537 789 рубля. Дальнейшее рассмотрение дела продолжится в установленном законом порядке.
Ранее суд взыскал 49 млн рублей с подозреваемого в мошенничестве при продаже вилл на Бали Сергея Домогацкого, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
