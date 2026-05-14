Хакеры могут извлекать отпечатки пальцев с высококачественных фотографий, опубликованных в соцсетях, пишет Daily Mail со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. Уточняется, что наиболее уязвимыми считаются четкие фотографии, сделанные крупным планом, где хорошо видны пальцы и ладони. В дальнейшем отпечатки используют для обхода биометрической защиты смартфонов.

«В теории это возможно при использовании искусственного интеллекта и других инструментов. Однако проблематично, поскольку ИИ еще только развивается. На практике с этим я пока не сталкивался, поэтому трудно сказать, действительно ли это возможно. Поскольку для этого используется инструментарий, то с учетом развития ИИ подобная угроза действительно есть. Поэтому, на мой взгляд, необходимо цензурировать искусственный интеллект, чтобы он не превратился в угрозу для общественности и рядовых пользователей», - сказал он.

Ранее вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что сегодня миллионы россиян используют сервисы, связанные с искусственным интеллектом, напоминает «Радиоточка НСН».

