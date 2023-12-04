Суд арестовал хоккеиста Химушкина по делу о сбыте мефедрона

Измайловский суд Москвы заключил под стражу игрока любительского хоккейного клуба «Котофей» Дмитрия Химушкина по делу о сбыте мефедрона, пишет ТАСС.

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Химушкину грозит 12 лет колонии. Его обвиняют в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали хоккеиста 2 декабря. Его автомобиль остановили на улице 16-я Парковая. В машине нашли 31 сверток с порошкообразным веществом.

В октябре Чертановский суд Москвы арестовал бойца смешанных единоборств Ильяса Якубова. Его обвиняют в оправдании терроризма, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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