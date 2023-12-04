Суд арестовал хоккеиста Химушкина по делу о сбыте мефедрона

Бывшему министру Михаилу Абызову прокурор запросил 19,5 лет колонии Глава МВД Эстонии рассказал о возможном закрытии границ с Россие Режиссер Сокуров принимает участие по видеосвязи во встрече Путина с членами СПЧ Актер и худрук «Табакерки» Владимир Машков получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени В Госдуме попросили проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»