Арестованный экс-игрок сборной России хочет отсудить у МВД пять миллионов рублей

Причиной иска стало распространение пресс-службой ведомства видео, на котором у экс-спортсмена обнаружили наркотики. Бугаев заявляет, что ролик фальсифицирован.

Против бывшего футболиста в начале ноября было возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к торговле наркотиками.

Ему избрана мера пресечения в виде ареста до 31 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

