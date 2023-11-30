Арестованный экс-игрок сборной России хочет отсудить у МВД пять миллионов рублей
Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев подал иск на пять миллионов рублей против главного управления кубанского министерства внутренних дел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Константина Жеребцова.
Причиной иска стало распространение пресс-службой ведомства видео, на котором у экс-спортсмена обнаружили наркотики. Бугаев заявляет, что ролик фальсифицирован.
Против бывшего футболиста в начале ноября было возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к торговле наркотиками.
Ему избрана мера пресечения в виде ареста до 31 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru