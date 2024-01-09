Задержаны замглавы Подольска, начальник котельной и гендиректора завода в Климовске

По версии следствия, задержанный знал о необходимости проверки оборудования для отопительного сезона и о наличии дефектов, однако подписал акт проверки готовности к отопительному периоду. Решение выдать заводу паспорт готовности привело к аварии на теплотрассе.

Также в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в Подольске задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». На территории предприятия находится котельная, оставившая без тепла жителей подмосковного Климовска в 25-градусный мороз.

Как уточняет Следственный комитет, в помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски, продолжаются допросы.

Ранее за неправильную эксплуатацию оборудования в Подольске открыли уголовное дело в отношении сотрудников закрытого акционерного общества котельной. В результате их действий произошло отключение тепла в микрорайоне Климовске. Без отопления и горячей воды с 4 января оказались жилые дома, местные медицинские, учебные и дошкольные учреждения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

