Задержаны замглавы Подольска, начальник котельной и гендиректора завода в Климовске
В Подольске задержали заместителя главы администрации городского округа Подольска. Против него завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает Следственный комитет, не называния чиновника по имени.
По версии следствия, задержанный знал о необходимости проверки оборудования для отопительного сезона и о наличии дефектов, однако подписал акт проверки готовности к отопительному периоду. Решение выдать заводу паспорт готовности привело к аварии на теплотрассе.
Также в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в Подольске задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». На территории предприятия находится котельная, оставившая без тепла жителей подмосковного Климовска в 25-градусный мороз.
Как уточняет Следственный комитет, в помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски, продолжаются допросы.
Ранее за неправильную эксплуатацию оборудования в Подольске открыли уголовное дело в отношении сотрудников закрытого акционерного общества котельной. В результате их действий произошло отключение тепла в микрорайоне Климовске. Без отопления и горячей воды с 4 января оказались жилые дома, местные медицинские, учебные и дошкольные учреждения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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