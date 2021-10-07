Суд арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову

Тверской районный суд Москвы оправил под арест экс-замминистра просвещения Марину Ракову. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Ракова в бытность чиновницей пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. При этом часть работ были не выполнены, хотя и оплачены.

Ранее сообщалось, что своей вины Ракова не признает.