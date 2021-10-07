Суд арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову
Тверской районный суд Москвы оправил под арест экс-замминистра просвещения Марину Ракову. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Ракова в бытность чиновницей пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. При этом часть работ были не выполнены, хотя и оплачены.
Ранее сообщалось, что своей вины Ракова не признает.
Накануне Сбербанк сообщил, что Ракова, занимавшая пост вице-президента банка, с 4 октября там не работает.
Работа Марины Раковой на высоких постах в Минпросвещения и Сбербанке может «сыграть» в пользу максимального наказания за мошенничество, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Денис Широков из коллегии «Тарло и партнеры».
«Здесь сложно сказать однозначно. Конечно, высокопоставленные чиновники обычно несут всю строгость наказания», - сказал он.
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