Суд арестовал десятки счетов, иномарки, мотоцикл и лодку Блиновской

Арест наложен на 12 банковских счетов и 54 расчетных счета, половина из которых принадлежат мужу блогера. Также под арестом оказались четыре элитные иномарки: Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley-Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее адвокат заявил, что Блиновская выплатила 50 млн рублей задолженности по налогам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

