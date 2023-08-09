Суд арестовал десятки счетов, иномарки, мотоцикл и лодку Блиновской
В Москве Пресненский суд арестовал десятки счетов, а также движимое имущество блогера Елены Блиновской, сообщает ТАСС.
Арест наложен на 12 банковских счетов и 54 расчетных счета, половина из которых принадлежат мужу блогера. Также под арестом оказались четыре элитные иномарки: Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley-Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.
Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
Ранее адвокат заявил, что Блиновская выплатила 50 млн рублей задолженности по налогам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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