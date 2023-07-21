Адвокат: Блиновская выплатила 50 млн рублей задолженности по налогам

Обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег блогер Елена Блиновская выплатила налоговому органу 50 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову.

Блогеру Блиновской продлили домашний арест на три месяца

«Блиновской выплачено 50 миллионов рублей», — отметила защитница.

Ранее прокуратура потребовала взыскать с блогера 918,9 млн рублей в качестве возмещения ущерба государству, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В пятницу столичный Пресненский суд продлил Елене Блиновской срок домашнего ареста до 26 октября.

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ФОТО: РИА Новости
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