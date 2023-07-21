Адвокат: Блиновская выплатила 50 млн рублей задолженности по налогам
21 июля 202312:22
Обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег блогер Елена Блиновская выплатила налоговому органу 50 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову.
«Блиновской выплачено 50 миллионов рублей», — отметила защитница.
Ранее прокуратура потребовала взыскать с блогера 918,9 млн рублей в качестве возмещения ущерба государству, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В пятницу столичный Пресненский суд продлил Елене Блиновской срок домашнего ареста до 26 октября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru