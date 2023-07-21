Блогеру Блиновской продлили домашний арест на три месяца

Пресненский суд продлил срок домашнего ареста Елене Блиновской до 26 октября. Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов, сообщает РИА Новости.

Прокуратура просит взыскать с Блиновской более 918 миллионов рублей

Запрашивая следствием мера объясняется возможностью Блиновской оказывать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или скрыться от следствия.

Сама Блиновская обратилась к суду позволить ей преподавать, чтобы иметь возможность «содержать семью и погашать задолженность». Домашний арест блогер отбывает в собственном подмосковном коттедже. По состоянию на середину июля она выплатила государству 30 миллионов рублей в счет неуплаченных налогов.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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