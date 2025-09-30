Суд арестовал бывшего вице-губернатора Кубани Власова

Как пишет RT, Власову были предъявлены обвинения по статьям о злоупотреблении полномочиями и о мошенничестве в крупном размере.

Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте. Власова отправили в СИЗО до 29 ноября 2025 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что Власов, который 29 сентября сложил полномочия вице-губернатора, был задержан по подозрению в хищении гуманитарной помощи для СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

