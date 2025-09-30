Чехия запретила въезд обладателям служебных и диппаспортов России
Власти Чехии запретили въезд в страну обладателям служебных и дипломатических паспортов России, которые не аккредитованы в республике. Как пишет RT, об этом заявил глава чешского МИД Ян Липавский.
В своих соцсетях он указал, что данная мера распространяется на расположенные в республике международные аэропорты.
«Диверсионные операции учащаются, и мы не будем рисковать при допуске в страну агентов, действующих под дипломатическим прикрытием», — заключил министр.
Кроме того, в России прекращают работу визовые центры Чехии. с 1 октября заявления о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться в консульский отдел посольства республики в Москве.
Ранее в России снова открыли подачу документов на получение туристической визы Словакии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
