Чехия запретила въезд обладателям служебных и диппаспортов России

Власти Чехии запретили въезд в страну обладателям служебных и дипломатических паспортов России, которые не аккредитованы в республике. Как пишет RT, об этом заявил глава чешского МИД Ян Липавский.

В АТОР опровергли, что Чехия начала выдавать «маскировочные» визы россиянам

В своих соцсетях он указал, что данная мера распространяется на расположенные в республике международные аэропорты.

«Диверсионные операции учащаются, и мы не будем рисковать при допуске в страну агентов, действующих под дипломатическим прикрытием», — заключил министр.

Кроме того, в России прекращают работу визовые центры Чехии. с 1 октября заявления о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться в консульский отдел посольства республики в Москве.

Ранее в России снова открыли подачу документов на получение туристической визы Словакии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПаспортРоссияМИДЧехия

Горячие новости

Все новости

партнеры