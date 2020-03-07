Субботняя погода в Москве побьет рекорды тепла
Температура воздуха в Москве в субботу на отметке до +10 градусов станет рекордом дня, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня в Москве может случиться обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока он принадлежит 2002 году и составляет 9 градусов ровно», - сказал Леус.
Он также рассказал, что погода в первый выходной день ожидается облачная погода с небольшим, сообщают РИА Новости.
«Погода преимущественно облачная, местами пройдут кратковременные дожди. Днём в Москве воздух прогреется до +8… +10 градусов, по области ожидается +6… +11», - пояснил Леус.
Синоптик добавил, что в столице в субботу будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы - 746 миллиметров ртутного столба.
Ранее иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН оценила влияние теплой погоды на здоровье россиян.
«Да, мы к такой погоде абсолютно адаптированы. Опасно, когда бывают резкие перепады. А у нас за зиму температура менялась в пределах 10 градусов. Что касается лета, то если оно будет жарче, чем прошлое, то это прекрасно. Оно у нас никогда не будет таким, как на экваторе», - заметила врач.
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