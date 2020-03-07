Субботняя погода в Москве побьет рекорды тепла

Температура воздуха в Москве в субботу на отметке до +10 градусов станет рекордом дня, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в Москве может случиться обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока он принадлежит 2002 году и составляет 9 градусов ровно», - сказал Леус.

Он также рассказал, что погода в первый выходной день ожидается облачная погода с небольшим, сообщают РИА Новости.