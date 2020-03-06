Вильфанд развеял прогнозы о «классном малиновом лете»
Лето 2020 года в России будет теплее обычного, в связи с чем прогностические карты будут окрашены в малиновый цвет. Об этом накануне заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В свою очередь в интервью «Газете.ру» заявил, что делать такие долгосрочные прогнозы рано.
«Малиновое и малиновое, но что-то же еще должно быть? Это все общие слова. В таких формулировках от Гидрометцентра вы точно не услышите прогноз погоды. Так, топнув ногой, сказать, что лето будет прекрасным, нам не удастся. Для этого нужно, наверно, видение какое-то особое иметь или быть связанным с космическими силами, обладать эзотерической информацией. У нас вот хожу по этажу и вижу – нет таких людей. Не везет Гидрометцентру», — заявил Вильфанд.
При этом он также подчеркнул, что подобные прогнозы основываются не на научных данных и цифрах, а являются лишь частным мнением. При этом он пообещал, что в скором времени Гидрометцентр представит собственный прогноз относительно лета, однако точность его будет не более 65%, сообщает Ura.ru.
Ранее иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН оценила влияние теплой погоды на здоровье россиян.
«Да, мы к такой погоде абсолютно адаптированы. Опасно, когда бывают резкие перепады. А у нас за зиму температура менялась в пределах 10 градусов. Что касается лета, то если оно будет жарче, чем прошлое, то это прекрасно. Оно у нас никогда не будет таким, как на экваторе», - заметила врач.
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