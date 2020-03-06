Вильфанд развеял прогнозы о «классном малиновом лете»

Лето 2020 года в России будет теплее обычного, в связи с чем прогностические карты будут окрашены в малиновый цвет. Об этом накануне заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В свою очередь в интервью «Газете.ру» заявил, что делать такие долгосрочные прогнозы рано.

«Малиновое и малиновое, но что-то же еще должно быть? Это все общие слова. В таких формулировках от Гидрометцентра вы точно не услышите прогноз погоды. Так, топнув ногой, сказать, что лето будет прекрасным, нам не удастся. Для этого нужно, наверно, видение какое-то особое иметь или быть связанным с космическими силами, обладать эзотерической информацией. У нас вот хожу по этажу и вижу – нет таких людей. Не везет Гидрометцентру», — заявил Вильфанд.