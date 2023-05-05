Суббота в Москве может стать самым холодным 6 мая в истории
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что суббота, 6 мая, может стать одним из самых холодных дней в Москве за весь период наблюдения, сообщает РИА ФАН
Он отметил, что ночью в субботу температура понизится до минус двух градусов, по области до минус пяти градусов, а днём не превысит семи градусов тепла.
По его словам, ожидаемые субботние температуры на 7–8 градусов ниже нормы, и не исключено, что это будет самый холодный день 6 мая в столице «за весь период наблюдений».
Ранее Вильфанд заявил, что 9 мая температура воздуха в Москве будет ниже нормы на 4 градуса, но выше, чем в предыдущие дни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru