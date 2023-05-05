Суббота в Москве может стать самым холодным 6 мая в истории

Он отметил, что ночью в субботу температура понизится до минус двух градусов, по области до минус пяти градусов, а днём не превысит семи градусов тепла.

По его словам, ожидаемые субботние температуры на 7–8 градусов ниже нормы, и не исключено, что это будет самый холодный день 6 мая в столице «за весь период наблюдений».

Ранее Вильфанд заявил, что 9 мая температура воздуха в Москве будет ниже нормы на 4 градуса, но выше, чем в предыдущие дни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

