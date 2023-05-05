Заморозки и мокрый снег: Москвичей ждут «очень холодные» майские выходные
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил в эфире НСН, что дневные температуры будут соответствовать мартовским значениям.
Погода в Москве на предстоящие майские праздники будет «очень холодной», рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, москвичей ждут ночные заморозки, а дневные температуры больше будут похожи на мартовские.
{{related_post_XIvuL4o0J}}
«В ближайшие дни погода будет очень холодная. Уже в ближайшую ночь прогнозируются заморозки, а днем в субботу температура повысится всего до 5-7 градусов. Это очень низкие температуры, такой температурный фон был в конце марта-начале апреля. Погода возвращается почти на месяц назад. Связано это с по-настоящему мощным арктическим вторжением. Существенных осадков не ожидается. Если осадки будут, то в виде мокрого снега. Завтра наиболее некомфортный день, потому что усиление ветра до 15 метров в секунду, будет казаться, что на улице совсем отрицательные температуры», - отметил он.
По его словам, только в понедельник температурный фон начнет меняться, но погода все еще будет слишком холодной для начала мая.
«В воскресенье существенно погода не изменится. Ночные заморозки будут до минус 5 градусов. Дневные температуры 5-8 градусов выше нуля, это максимальные значения. В понедельник начнется очень медленное изменение циркуляции, но все равно температура будет на 5-6 градусов ниже нормы. Заморозки ночью и температура от 6 до 11 градусов», - отметил собеседник НСН.
Ранее коммунальные службы столицы объявили плановые отключения горячей воды с 15 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 273 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+7 482 / сут.
- Лавров пообещал, что Россия ответит делом на атаку дронов на Кремль
- СМИ: Послы ЕС обсудят новые антироссийские санкции 10 мая
- Режим ЧС введён в лесах Свердловской области из-за пожаров
- Пригожин объявил, что 10 мая ЧВК «Вагнер» выходит из Артемовска
- Орбан: В украинском конфликте не может быть победителей
- СМИ сообщили о задержании атаковавших Ильский НПЗ диверсантов
- Пожар в заповеднике «Бастак» в ЕАО охватил 2700 га. Видео
- Курс доллара упал ниже 77 рублей
- СМИ: В Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик
- Кабмин утвердил концепцию информационной безопасности детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru