Заморозки и мокрый снег: Москвичей ждут «очень холодные» майские выходные

Погода в Москве на предстоящие майские праздники будет «очень холодной», рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, москвичей ждут ночные заморозки, а дневные температуры больше будут похожи на мартовские.

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«В ближайшие дни погода будет очень холодная. Уже в ближайшую ночь прогнозируются заморозки, а днем в субботу температура повысится всего до 5-7 градусов. Это очень низкие температуры, такой температурный фон был в конце марта-начале апреля. Погода возвращается почти на месяц назад. Связано это с по-настоящему мощным арктическим вторжением. Существенных осадков не ожидается. Если осадки будут, то в виде мокрого снега. Завтра наиболее некомфортный день, потому что усиление ветра до 15 метров в секунду, будет казаться, что на улице совсем отрицательные температуры», - отметил он.

По его словам, только в понедельник температурный фон начнет меняться, но погода все еще будет слишком холодной для начала мая.

«В воскресенье существенно погода не изменится. Ночные заморозки будут до минус 5 градусов. Дневные температуры 5-8 градусов выше нуля, это максимальные значения. В понедельник начнется очень медленное изменение циркуляции, но все равно температура будет на 5-6 градусов ниже нормы. Заморозки ночью и температура от 6 до 11 градусов», - отметил собеседник НСН.

Ранее коммунальные службы столицы объявили плановые отключения горячей воды с 15 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

