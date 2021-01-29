Студенты могут вернуться к очному обучению с 7 февраля

Студенты российских вузов смогут вернуться к обучению в очном формате с 7 февраля. ОБ этом говорится в приказе Минобрнауки.

В нем уточняется, что такое разрешение необходимо будет согласовывать с территориальным органом Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Студенты МГУ вернутся к очному обучению в феврале

В документе говорится, что возможность допуска на занятия должна оцениваться руководителями образовательных организаций, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.

Приказ вступит в силу с 7 февраля.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что ситуация во многих регионах России позволяет студентам вернуться к очному обучению, сообщил РИА ФАН. Тогда он сказал, что к традиционном формату обучения вузы вернутся «в самое ближайшее время».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Коронавирусвузы
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