Студенты могут вернуться к очному обучению с 7 февраля

Студенты российских вузов смогут вернуться к обучению в очном формате с 7 февраля. ОБ этом говорится в приказе Минобрнауки.

В нем уточняется, что такое разрешение необходимо будет согласовывать с территориальным органом Роспотребнадзора, передает РИА Новости.