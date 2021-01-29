Студенты могут вернуться к очному обучению с 7 февраля
Студенты российских вузов смогут вернуться к обучению в очном формате с 7 февраля. ОБ этом говорится в приказе Минобрнауки.
В нем уточняется, что такое разрешение необходимо будет согласовывать с территориальным органом Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
В документе говорится, что возможность допуска на занятия должна оцениваться руководителями образовательных организаций, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.
Приказ вступит в силу с 7 февраля.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что ситуация во многих регионах России позволяет студентам вернуться к очному обучению, сообщил РИА ФАН. Тогда он сказал, что к традиционном формату обучения вузы вернутся «в самое ближайшее время».
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