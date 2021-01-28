Студенты МГУ вернутся к очному обучению
Студенты МГУ имени М.В Ломоносова возобновят очное обучение с 8 февраля, им будет необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Об этом сообщается на официальном сайте университета.
В приказе, подписанном ректором МГУ Виктором Садовничим, отмечается, что 8 февраля начнется весенний семестр 2020/21 учебного года. В документе также рекомендовано оставить возможности для "частичного применения" дистанционного обучения.
Преподаватели старше 65 лет, а также те, кто имеют хронические заболевания, будут заниматься очно лишь "по согласованию". Массовые мероприятия в университете по-прежнему ограничены.
Каждой группе рекомендуется заниматься в одной и той же аудитории, чтобы свести к минимуму контакты студентов из разных групп, во время занятий будет применяться шахматная рассадка. Студенты и сотрудники университета обязаны будут носить средства индивидуальной защиты.
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