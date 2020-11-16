COVID имени Ленина

Бурятия стала первым российским регионом, власти которого решились на повторный локдаун из-за новой вспышки коронавируса. Об этом объявил глава региона, заметив, что сейчас «не время для шуток»:

«В аптеках дефицит лекарств. Коек с каждым днем нужно все больше и больше. В лабораториях более 25 тысяч необработанных тестов, при этом они работают круглосуточно. Врачи работают на износ, сжав зубы», - подчеркнул Алексей Цыденов.

При этом, по его словам, большая часть новых случаев заболевания зафиксирована среди молодежи в возрасте от 19 до 30 лет. «Молодежь не думает ни о себе, ни об окружающих. Люди, проснитесь!» - воззвал глава Бурятии. И перечислил принимаемые прямо с этого понедельника карантинные меры.

Бурятский локдаун предполагает закрытие с 16 по 30 ноября ресторанов, кафе и других предприятий общепита, а также кинотеатров, торговых и развлекательных заведений, салонов красоты, бань и саун. При этом запрет не распространяется на аптеки, продуктовые магазины, салоны сотовой связи и столовые при предприятиях. Индивидуальные предприниматели могут продолжать работу, если организуют продажу товаров дистанционным способом, в том числе с доставкой. Глава республики заверил, что после 30 ноября все ограничения будут сняты.

От коронавируса хорошо помогают штрафы, - следует из слов главы Роспотребнадзора. Затормозить распространение заболевания и не допустить более жестких ограничений в стране позволит контроль за соблюдением действующих мер, - заявила Анна Попова. По ее словам, строгое соблюдение масочного режима помогает сдержать рост распространения коронавирусной инфекции. Там, где штрафов за нарушение режима выписывают больше, отмечается стабилизация показателей заболеваемости. И, наоборот, там, где штрафов выписывают меньше, заболеваемость продолжает расти. «Жесткие меры и жесткий контроль за их обеспечением, безусловно, дают свой результат», - констатировала г-жа Попова.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, общее количество заболевших с начала пандемии приблизилось к двух миллионам (1 948 603 случая заражения), скончались 33 489 пациента.

Коронавирус стал причиной закрытия Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве. Мавзолей и некрополь в Кремлевской стене закроются для посещения с 17 ноября, - сообщила Федеральная служба охраны.

Кстати, в ушедшей на карантин Бурятии главную площадь столицы, города Улан-Удэ, украшает памятник в виде самой большой в мире головы Ленина.

