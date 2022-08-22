Студенты из ДНР и ЛНР будут обучаться в России бесплатно
Студенты и школьники, прибывшие в Россию из ДНР, ЛНР и Украины смогут получать российское образование на бюджетной основе, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, после начала военной операции с территории Украины, в том числе из республик Донбасса, в Россию приехали свыше 557 тысяч детей.
Москалькова в своем Telegram-канале также обвинила украинские власти в необоснованном отказе от очной формы обучения и в планах по использованию «учебных заведений в интересах военных формирований».
Ранее проректор Государственного Университета Управления Александр Троицкий и проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН рассказали об особенностях поступления абитуриентов из ДНР и ЛНР в российские вузы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru