Студенты из ДНР и ЛНР будут обучаться в России бесплатно

Москалькова в своем Telegram-канале также обвинила украинские власти в необоснованном отказе от очной формы обучения и в планах по использованию «учебных заведений в интересах военных формирований».

Ранее проректор Государственного Университета Управления Александр Троицкий и проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН рассказали об особенностях поступления абитуриентов из ДНР и ЛНР в российские вузы.



