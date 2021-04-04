Студенты еще из шести стран могут вернуться на учебу в российские вузы
В Минобрнауки сообщили, что граждане Германии, Венесуэлы, Шри-Ланки, Сирии, Таджикистана и Узбекистана могут вернуться на учебу в РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По распоряжению правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 814-р иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения», - сказано в сообщении.
Разрешение касается граждан из стран, в которых Роспотребнадзор оценивает эпидемиологическую обстановку как безопасную.
Таким образом, теперь в России могут учиться студенты из 31 страны.
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