Студенты еще из шести стран могут вернуться на учебу в российские вузы

В Минобрнауки сообщили, что граждане Германии, Венесуэлы, Шри-Ланки, Сирии, Таджикистана и Узбекистана могут вернуться на учебу в РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По распоряжению правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 814-р иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения», - сказано в сообщении.

Разрешение касается граждан из стран, в которых Роспотребнадзор оценивает эпидемиологическую обстановку как безопасную.

Таким образом, теперь в России могут учиться студенты из 31 страны.

