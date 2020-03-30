Студентов медвузов привлекут к борьбе с COVID-19
В Минздраве России решили привлечь студентов медицинских вузов для помощи врачам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как пишет ТАСС, об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, это позволит мобилизовать около 40 тысяч человек.
Ранее НСН писала, что студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в приказе Минобрнауки России. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Валерий Фальков в целях профилактики распространения коронавируса, пишет Ura.ru. В отношении неподведомственных министерству вузов такая мера носит рекомендательный характер. А 15 мaртa Фaльков подписaл прикaз, соглaсно которому с 16 числа вузaм рекомендовaно перевести студентов нa дистaнционное обучение.
Между тем, по данным на понедельник, 30 марта, в нашей стране выявлено 1836 случаев заражения COVID-19. За сутки в 35 регионах зарегистрировано 302 случая заражения корнавиусной инфекцией, отмечает RT
В Москве за минувшие сутки коронавирусом заболели 212 человек, причем большинство из низ — это молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет. Такие данные привели в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе. В общей сложности, по последним данным, в столице зарегистрировано 1226 случаев заболевания COVID-19.
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