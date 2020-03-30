Студентов медвузов привлекут к борьбе с COVID-19

В Минздраве России решили привлечь студентов медицинских вузов для помощи врачам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как пишет ТАСС, об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, это позволит мобилизовать около 40 тысяч человек.

Ранее НСН писала, что студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в приказе Минобрнауки России. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Валерий Фальков в целях профилактики распространения коронавируса, пишет Ura.ru. В отношении неподведомственных министерству вузов такая мера носит рекомендательный характер. А 15 мaртa Фaльков подписaл прикaз, соглaсно которому с 16 числа вузaм рекомендовaно перевести студентов нa дистaнционное обучение.