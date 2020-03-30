Более 30 пациентов с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 32 пациента, у которых обнаружен коронавирус, находятся в тяжелом состоянии. Это данным по всей стране. Тяжелое протекание болезни зафиксировано у пациентов в 18-ти регионах, передает РЕН ТВ слова министра.
Мурашко также отметил, что в России подготовлено 78 тысяч коек для приема пациентов с коронавирусом.
По последним данным оперативного штаба, число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России увеличилось более чем на 302 человека. Всего инфицированных в стране 1836 в 71 субъекте. Больше всего случаев заражение отмечено в Москве.
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