Более 30 пациентов с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 32 пациента, у которых обнаружен коронавирус, находятся в тяжелом состоянии. Это данным по всей стране. Тяжелое протекание болезни зафиксировано у пациентов в 18-ти регионах, передает РЕН ТВ слова министра.

Более 300 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России

Мурашко также отметил, что в России подготовлено 78 тысяч коек для приема пациентов с коронавирусом.

По последним данным оперативного штаба, число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России увеличилось более чем на 302 человека. Всего инфицированных в стране 1836 в 71 субъекте. Больше всего случаев заражение отмечено в Москве.

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Фото: mos.ru
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