Участники Открытого диалога в НЦ «Россия» отметили растущую связь мировых экономик

Тема «Инвестиции в связанность» стала одной из ключевых тем для обсуждений в международном проекте Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», который проходит в Национальном центре «Россия» с 28 по 30 апреля. Она привлекла 24% авторов эссе.

Питч-сессия в рамках этого направления прошла 28 апреля. По словам экспертов, растет взаимосвязь экономик разных стран. Это объясняется развитием цифровых технологий, транспортной инфраструктуры и международной торговли, а также ростом информационных потоков и иными факторами. На питч-сессии обсуждались перспективы расширения международного взаимодействия и вопросы ускорения экономического роста через стратегические инвестиции. Эксперты также поделились ожиданиями от новой платформы глобального роста.

По словам вице-президента Альянса европейской геополитической многополярности Атудорея Калистрата (Румыния), западное общество по-прежнему не желает признавать концепцию многополярности. Он отметил, что, в отличие от западной модели, многополярная концепция универсальна, а отношения между странами развиваются на равных условиях. К благополучию и процветанию страны ведет организация БРИКС, добавил он.

В свою очередь автор эссе, аспирант и журналист Соломон Гарди (Эфиопия) отметил важность межгосударственного эффективного информационного обмена. Он добавил, что инвестиции в эту сферу могут быть высокодоходными. Гарди указал на необходимость создания масштабной многоязычной платформы и подготовку нового поколения журналистов.

Кроме того, доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага (Испания) заявил, что Открытый диалог важен с точки зрения обмена новыми идеями в направлении глобального роста и построения будущего. По его мнению, Открытый диалог — отличный шанс, чтобы воплотить в жизнь новые, интересные и разумные позиции и предложения. Он также указал на необходимость совместного развития и демонстрации происходящего в странах БРИКС широкой общественности.

Лучшие эссеисты в направлении «Инвестиции в связанность» смогут поучаствовать в панельном питчинге второго дня Открытого диалога 29 апреля. Наивысшее оценки заслужили экономист Потвин Джозеф (Канада), сооснователь STRELA Берки Роланд (Венгрия), доцент кафедры экономики Колледжа Лакшмибаи Университета Дели Сонкар Суман (Индия) и другие.

Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» пройдет в НЦ «Россия» 28-30 апреля 2025 года. Его участники представляют 48 стран мира. Развитие мировой экономики обсудят в четырех ключевых направлениях — «Инвестиции в среду», «Инвестиции в связанность», «Инвестиции в технологии» и «Инвестиции в человека».

