Профсоюзы вместо судов. В Совфеде дали совет студентам МГУ
Председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации в эфире НСН рассказала, как удовлетворить требования студентов к МГУ.
Студенты МГУ, учащиеся на платной основе, собираются подать коллективный иск на вуз. Причина — ненадлежащее качество образования из-за дистанционной формы занятий. Студенты утверждают, что процесс обучения ухудшился из-за невозможности пользоваться ресурсами университета, а также отсутствия личного контакта с преподавателями.
Председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лилия Гумерова в эфире НСН предложила студентам обращаться не в суд, а в профсоюзы и профильные ведомства.
«Во-первых, наш комитет жестко следил за тем, чтобы не повышалась плата за обучение. Второе — подразумевали всевозможные механизмы поддержки студентов. Но если сегодня в ряде вузов у студентов и родителей появились сомнения в качестве, эти претензии должны быть рассмотрены», — подчеркнула парламентарий.
Гумерова напомнила, что во время пандемии в дистанционный формат вынужденно переведены лекции, но практические задания и лабораторные работы должны пройти очно, поэтому перенесены на следующие месяцы или семестры.
«Потому я вполне допускаю, что семинары, практикумы, лабораторные занятия будут проведены в чуть более поздние сроки, когда позволит эпидемиологическая ситуация. Если это не так и у студентов есть сомнения — у нас есть Российский союз ректоров и студенческие профсоюзы. Сначала стоит обсудить там эту проблему. И в случае непонимания выходить на более высокий уровень», — предложила Гумерова.
Чтобы избежать судебных исков, собеседница НСН предложила индивидуально рассматривать спорные ситуации в вузах. Если со студентами проведут беседу и разъяснят, как восполнят пропущенные занятия, вряд ли возникнут требования пересчета оплаты, считает Гумилева.
Ранее адвокат Людмила Айвар в беседе с НСН оценила шансы студентов в иске против МГУ.
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