Профсоюзы вместо судов. В Совфеде дали совет студентам МГУ

Студенты МГУ, учащиеся на платной основе, собираются подать коллективный иск на вуз. Причина — ненадлежащее качество образования из-за дистанционной формы занятий. Студенты утверждают, что процесс обучения ухудшился из-за невозможности пользоваться ресурсами университета, а также отсутствия личного контакта с преподавателями.



Председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лилия Гумерова в эфире НСН предложила студентам обращаться не в суд, а в профсоюзы и профильные ведомства.



«Во-первых, наш комитет жестко следил за тем, чтобы не повышалась плата за обучение. Второе — подразумевали всевозможные механизмы поддержки студентов. Но если сегодня в ряде вузов у студентов и родителей появились сомнения в качестве, эти претензии должны быть рассмотрены», — подчеркнула парламентарий.