Студента из Воронежа посадили на 16 лет за госизмену

Студенту Воронежского лесотехнического университета Ивану Максимову приговором суда назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы за государственную измену, сообщает RT.

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В ходе следствия установлено, что молодой человек вступил в переписку с представителями террористической организации, чьи члены воюют на стороне Вооруженных сил Украины, чтобы вступить в её ряды.

По заданию украинских кураторов Максимов поджег объект железнодорожной инфраструктуры РФ, а также активно занимался распространением ложной информации о российских военных. Он также передал спецслужбам Украины информацию о местонахождении склада волонтерской организации, которая помогала российским военнослужащим.

Ранее комитет Госдумы одобрил расширение понятия «переход на сторону противника», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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