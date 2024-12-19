Студента из Воронежа посадили на 16 лет за госизмену

В ходе следствия установлено, что молодой человек вступил в переписку с представителями террористической организации, чьи члены воюют на стороне Вооруженных сил Украины, чтобы вступить в её ряды.

По заданию украинских кураторов Максимов поджег объект железнодорожной инфраструктуры РФ, а также активно занимался распространением ложной информации о российских военных. Он также передал спецслужбам Украины информацию о местонахождении склада волонтерской организации, которая помогала российским военнослужащим.

Ранее комитет Госдумы одобрил расширение понятия «переход на сторону противника», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

