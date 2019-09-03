Студент ВШЭ Егор Жуков отпущен под домашний арест

21-летний студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, задержанный за участие в несогласованном митинге 27 июля в Москве, отпущен из заключения под домашний арест. Такое решение принял Басманный суд, передает РБК.

Как пишет издание, под домашний арест также переведен еще один задержанный в ходе митингов – 34-летний бизнесмен Сергей Фомин. Ходатайство о переводе Фомина и Жукова под домашний арест направили в суд представители СК.