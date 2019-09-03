Студент ВШЭ Егор Жуков отпущен под домашний арест
21-летний студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, задержанный за участие в несогласованном митинге 27 июля в Москве, отпущен из заключения под домашний арест. Такое решение принял Басманный суд, передает РБК.
Как пишет издание, под домашний арест также переведен еще один задержанный в ходе митингов – 34-летний бизнесмен Сергей Фомин. Ходатайство о переводе Фомина и Жукова под домашний арест направили в суд представители СК.
По информации РБК, сам Жуков выразил надежду, что ему смягчат меру пресечения и он сможет посещать университет и работать. По решению суда он должен был пробыть под стражей до 27 сентября.
Жукова и Фомина арестовали в начале августа за участие в несогласованной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Акция прошла 27 июля. В отношении Жукова возбуждено дело о публичных призывах к экстремизму, против Фомина ведется дело о массовых беспорядках.
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