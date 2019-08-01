Карен Шахназаров: Незаконные акции протеста ведут к распаду страны

Несанкционированные митинги являются сценарием по расшатыванию общества и могут привести к распаду страны. Такую точку зрения высказал кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Он отметил, что к санкционированным, согласованным с властями митингам у него вопросов нет, а вот к незаконным отношение отрицательное. По словам Шахназарова, «это провокация и попытка повторить 1991 год, когда всё начиналось с митингов и закончилось распадом страны». При этом кинорежиссер подчеркнул, что есть правила и закон, в соответствии с которым люди могут выражать свое мнение, подчёркивает АГН «Москва».

Напомним, прошедшие в июле в столице протестные акции вызваны тем, что нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах за «подписи мертвецов». При этом они, вместо того, чтобы обжаловать решения, решили устраивать подобные акции. Власти несколько раз предлагали оппозиции провести согласованный митинг, но они отказывались от предложенных мест проведения. Это и делает прошедшую 27 июля, а также запланированную на 3 августа акции незаконными.

27 июля за участие в несанкционированной акции сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали в столице более 1 тысячи человек. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тысяч человек.

Ранее НСН писала, что Геннадий Зюганов призвал молодежь не поддаваться на призывы к участию в несанкционированных акциях. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что лидер КПРФ назвал протесты в Москве 27 июля проявлением «оранжевой проказы», которая поразила и Грузию, и Украину, и Прибалтику.

