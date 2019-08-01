Задержаны пять участников акции 27 июля по делу о массовых беспорядках

Задержаны пять участников несогласованной акции протеста в Москве, прошедшей 27 июля, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

«В настоящее время задержаны пятеро участников незаконной акции, в том числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев, проводятся допросы», — цитирует сообщение ведомства Ura.ru.

В данный момент проходят допросы задержанных. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте, пишет РИА ФАН.

Как отмечает RT, следствие уже располагает доказательствами причастности к совершению преступлений более десяти граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Расследование уголовного дела идёт по статьям 212 УК РФ — массовые беспорядки и ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала организаторов несанкционированных митингов «оставить детей в покое» и не привлекать их к участию в небезопасных акциях.

Напомним, 27 июля в столице состоялась акция протеста, которая не была согласована с городскими властями. По официальным данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. Организаторы насчитали около 1400 задержанных участников. Позже Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статье 318 Уголовного Кодекса Российской Федерации по фактам нападения на сотрудников полиции. Кроме того, Кроме того, было возбуждено дело по ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки». По данным правоохранительных органов, накануне акции неизвестные лица стали размещать в интернете призывы принять в ней участие, «заведомо допуская, что такие действия могут спровоцировать массовые беспорядки».

