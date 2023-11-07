STT: В Финляндии арестовали недвижимость академика РАН Алешина на 2,5 млн евро

В июне 68-летний Алешин попал в санкционный список Евросоюза в связи со специальной военной операцией на Украине. По данным европейских властей, российский академик — советник Объединенной авиастроительной корпорации и председатель совета директоров группы «Кронштадт».

«Курортная недвижимость Бориса Алешина ... была конфискована агентством по взысканию долгов в Киркконумми», — указывает STT.

Отмечается, что имущество россиянина изъяли по запросу финского МИД в сентябре. У Алешина конфисковали «два смежных объекта недвижимости».

Ранее финское Управление по взысканию долгов конфисковало товарные знаки Сбербанка, концерна «Калашников» и управляющей компании телеканала RT, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

