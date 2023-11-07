STT: В Финляндии арестовали недвижимость академика РАН Алешина на 2,5 млн евро
Недвижимость российского бизнесмена, академика РАН Бориса Алешина стоимостью более 2,5 млн евро арестовали в Финляндии. Об этом сообщило агентство STT.
В июне 68-летний Алешин попал в санкционный список Евросоюза в связи со специальной военной операцией на Украине. По данным европейских властей, российский академик — советник Объединенной авиастроительной корпорации и председатель совета директоров группы «Кронштадт».
«Курортная недвижимость Бориса Алешина ... была конфискована агентством по взысканию долгов в Киркконумми», — указывает STT.
Отмечается, что имущество россиянина изъяли по запросу финского МИД в сентябре. У Алешина конфисковали «два смежных объекта недвижимости».
Ранее финское Управление по взысканию долгов конфисковало товарные знаки Сбербанка, концерна «Калашников» и управляющей компании телеканала RT, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru