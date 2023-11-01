Финляндия конфисковала товарные знаки Сбербанка и «Калашникова»
Финское Управление по взысканию долгов приняло решение о конфискации ряда товарных знаков российских компаний, передает агентство STT.
Решение касается товарных знаков Сбербанка, концерна «Калашников» и управляющей компании телеканала RT.
Товарные знаки и права убрали из патентного бюро страны. В Хельсинки решение объяснили санкциями Евросоюза против российских юрлиц.
Премьер-министр Михаил Мишустин 20 октября распорядился прекратить действие российского-финского соглашения о содействии приграничному сотрудничеству. Ранее правительство Финляндии одобрило упрощение конфискации принадлежащей гражданам РФ недвижимости, отмечает «Радиоточка НСН».
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