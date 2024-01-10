Строительство вестибюлей «Кленового бульвара» и «Печатников» БКЛ метро завершается

Концепцию дизайна станции представляли на международном конкурсе и она победила благодаря привязке к истории и контексту места, отметил гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. По его словам, авторы использовали в том числе отсылки к народным ремеслам.

Дизайн входного вестибюля другой станции на востоке БКЛ – «Печатники» - так же органично вписался в окружающую среду. Они отсылают к форме книжных полок. Книга изображена и на гербе одноименного района столицы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии метро.







