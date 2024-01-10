Строительство вестибюлей «Кленового бульвара» и «Печатников» БКЛ метро завершается
Строительство нового наземного вестибюля на станции «Печатники» и входного павильона на станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершаются. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Он отметил интересное архитектурное решение нового входного павильона, ведущего на станцию «Кленовый бульвар» со стороны музея-заповедника Коломенское. Форма вестибюля – это авторское прочтение силуэта дворца Алексея Михайловича, находящегося в парке Коломенское.
Концепцию дизайна станции представляли на международном конкурсе и она победила благодаря привязке к истории и контексту места, отметил гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. По его словам, авторы использовали в том числе отсылки к народным ремеслам.
Дизайн входного вестибюля другой станции на востоке БКЛ – «Печатники» - так же органично вписался в окружающую среду. Они отсылают к форме книжных полок. Книга изображена и на гербе одноименного района столицы.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии метро.
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