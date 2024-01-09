Собянин рассказал о наградах и рекордах московского метро в 2023 году

Столичный метрополитен и его строители в прошлом году получили более 10 национальных и международных наград. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, новая станция «Пыхтино» получила международную архитектурную премию «Золотой Трезини – 2023» за лучший интерьер общественного пространства, а проект «Инклюзивность в Московском метрополитене» стал лауреатом «Первой Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город».



Кроме того, градоначальник рассказал, что Большая кольцевая линия (БКЛ) попала в Книгу рекордов России за самые протяженные двухпутные тоннели метро; стала проектом года в городском конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства»; признана лучшим инфраструктурным проектом года в категории «Транспорт и машиностроение» премии «Время инноваций 2023».

