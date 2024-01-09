Собянин открыл электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии метро

Электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на западе столицы открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в будни БКЛ уже перевозит 1 млн 250 тыс. пассажиров, и количество пассажиров увеличивается. Чтобы обеспечить такой объем перевозок, необходимы десятки поездов, для обслуживания которых требуется строительство современных депо.

«Аминьевское» - это третье депо на БКЛ, оно одно из самых крупных и современных в Оно должно обеспечить бесперебойную работу большого кольца подземки и до четверти позволит увеличить число поездов, выходящих на линию.