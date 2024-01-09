Собянин открыл электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии метро
Электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на западе столицы открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в будни БКЛ уже перевозит 1 млн 250 тыс. пассажиров, и количество пассажиров увеличивается. Чтобы обеспечить такой объем перевозок, необходимы десятки поездов, для обслуживания которых требуется строительство современных депо.
«Аминьевское» - это третье депо на БКЛ, оно одно из самых крупных и современных в Оно должно обеспечить бесперебойную работу большого кольца подземки и до четверти позволит увеличить число поездов, выходящих на линию.
Электродепо «Аминьевское» появилось вблизи пересечения ул. Генерала Дорохова и ул. Верейская, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. На территории, которую оно занимает, появилось свыше 60 зданий и сооружений, в том числе отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, рельсосварочную станцию, камеру мойки составов.
После выхода на проектную мощность в депо будет создано более 2,2 тыс. новых рабочих мест.
Ранее сообщалось, что в Москве начали проходку соединительной ветки между электродепо «Столбово» и Троицкой линией метро.
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