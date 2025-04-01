«Строительство, логистика, ретейл»: Названы профессии с наибольшей нехваткой кадров

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в свою очередь добавил, что в России дефицит кадров характерен почти для всех профессий.

«Не хватает и педагогических работников. По данным РАНХиГС, в 2023 году не хватало около 250 тысяч учителей. Вообще по пальцам можно пересчитать отрасли, в которых хватает работников, их единицы. Сегодня не только в России, но и во всем мире происходит кадровая революция: старые профессии исчезают, а вузы до сих пор готовят специалистов по ним. Это касается части бухгалтерских специальностей, кассиров и так далее», — заключил эксперт.

Ранее Володарский объяснил, почему молодежь не хочет работать на фабриках и заводах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

