«Строительство, логистика, ретейл»: Названы профессии с наибольшей нехваткой кадров
Сегодня больше всего не хватает сотрудников в медицине, ритейле, логистике и строительстве, сказала НСН Дарья Баркова.
HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова рассказала в пресс-центре НСН, в каких профессиях сегодня ощущается нехватка кадров.
«Это строительство, логистика, вообще производственный сектор, а также ритейл и медицина. Думаю, это основные отрасли, где нехватка кадров ощущается особенно остро», — сказала Баркова.
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в свою очередь добавил, что в России дефицит кадров характерен почти для всех профессий.
«Не хватает и педагогических работников. По данным РАНХиГС, в 2023 году не хватало около 250 тысяч учителей. Вообще по пальцам можно пересчитать отрасли, в которых хватает работников, их единицы. Сегодня не только в России, но и во всем мире происходит кадровая революция: старые профессии исчезают, а вузы до сих пор готовят специалистов по ним. Это касается части бухгалтерских специальностей, кассиров и так далее», — заключил эксперт.
Ранее Володарский объяснил, почему молодежь не хочет работать на фабриках и заводах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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