Строительство домов в России может подорожать из-за эскроу-счетов

По его словам, «потребительский экстремизм» означает такие ситуации, когда заказчики домов умышленно не принимают объекты, чтобы снизить их стоимость или не заплатить за возведенный дом вообще.

«Казалось бы, вред в этой ситуации наносится лишь застройщику, но на самом деле, в конечном итоге страдает потребитель. Застройщик не может работать себе в убыток и единожды столкнувшись с потребительским экстремизмом начинает закладывать эти риски в смету: траты на юридическое сопровождение, временные издержки, траты на возможные строительно-технические экспертизы. Таким образом, общая стоимость строительства вырастает примерно на 10%. В итоге один потребитель получает дом бесплатно, а все остальные расплачиваются за него», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин заявил НСН, что предприимчивые россияне брали несколько квартир в рамках льготной ипотеки в инвестиционных целях, что взвинтило цены на жилье и привело к перегреву рынка. Теперь, указал он, «лавочку прикрыли», оставив только адресную помощь, передает «Радиоточка НСН».

