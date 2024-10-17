Строительство домов в России может подорожать из-за эскроу-счетов
Введение эскроу-счетов (банковские счета, которые используются для обеспечения безопасности сделок с недвижимостью) в России при индивидуальном жилищном строительстве может привести к появлению «потребительского экстремизма», заявил создатель компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
По его словам, «потребительский экстремизм» означает такие ситуации, когда заказчики домов умышленно не принимают объекты, чтобы снизить их стоимость или не заплатить за возведенный дом вообще.
«Казалось бы, вред в этой ситуации наносится лишь застройщику, но на самом деле, в конечном итоге страдает потребитель. Застройщик не может работать себе в убыток и единожды столкнувшись с потребительским экстремизмом начинает закладывать эти риски в смету: траты на юридическое сопровождение, временные издержки, траты на возможные строительно-технические экспертизы. Таким образом, общая стоимость строительства вырастает примерно на 10%. В итоге один потребитель получает дом бесплатно, а все остальные расплачиваются за него», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин заявил НСН, что предприимчивые россияне брали несколько квартир в рамках льготной ипотеки в инвестиционных целях, что взвинтило цены на жилье и привело к перегреву рынка. Теперь, указал он, «лавочку прикрыли», оставив только адресную помощь, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Строительство домов в России может подорожать из-за эскроу-счетов
- Госдума приняла в I чтении проект о введении штрафов за пропаганду чайлдфри
- Минобороны: Российские силы ПВО сбили беспилотник над Курской областью
- В Москве арестовали двух членов Ореховской ОПГ
- По «Сказке» Стивена Кинга снимут сериал
- Великобритания ввела новые антироссийские санкции
- В РПЦ призвали раздавать всем беременным письма с просьбой не делать аборт
- Франция начнет поставлять на Украину истребители Mirage 2000 в начале 2025 года
- В России экранизируют хоррор-игру «Черная книга»
- Аналитик предсказал рост цен на фоне увеличения ключевой ставки и падения рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru