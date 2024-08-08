«Коварная мечта»: Загородные дома к концу года подорожают на 12%

Доля ипотеки в сделках при покупке загородной недвижимости выросла с 55% в 2023 году до 80–90% в 2024 году, сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка. По данным газеты, при покупке загородного дома в сегментах эконом- и комфорт-класса стоимостью до 25 миллионов рублей, покупателям доступна, в том числе, льготная ипотека. Шлеменков отметил, что наибольшим спросом пользуется недвижимость недалеко от крупных городов.

«Сегодня никто не рискует вкладывать деньги в бизнес, поскольку непонятно, как дальше будет развиваться ситуация. Если у людей есть накопления, они предпочитают потратить их на загородную недвижимость, при этом люди хотят жить недалеко от мегаполисов. В ближнем Подмосковье цены на недвижимость и спрос на нее гораздо выше, чем в радиусе 100-120 километров от Москвы. Поскольку люди переселяются семьями, важна доступность образования, медицинских услуг, а также возможность без проблем добираться до работы», - сказал он.