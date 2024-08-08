«Коварная мечта»: Загородные дома к концу года подорожают на 12%
Спрос на загородные дома вырос, поскольку при нестабильной ситуации россияне предпочитают вкладываться в недвижимость, а не бизнес, заявил Евгений Шлеменков.
Каждый второй россиянин мечтает жить в загородном доме, к концу года такая недвижимость подорожает на 10-12%, заявил в интервью НСН вице-президент «Опоры России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.
Доля ипотеки в сделках при покупке загородной недвижимости выросла с 55% в 2023 году до 80–90% в 2024 году, сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка. По данным газеты, при покупке загородного дома в сегментах эконом- и комфорт-класса стоимостью до 25 миллионов рублей, покупателям доступна, в том числе, льготная ипотека. Шлеменков отметил, что наибольшим спросом пользуется недвижимость недалеко от крупных городов.
«Сегодня никто не рискует вкладывать деньги в бизнес, поскольку непонятно, как дальше будет развиваться ситуация. Если у людей есть накопления, они предпочитают потратить их на загородную недвижимость, при этом люди хотят жить недалеко от мегаполисов. В ближнем Подмосковье цены на недвижимость и спрос на нее гораздо выше, чем в радиусе 100-120 километров от Москвы. Поскольку люди переселяются семьями, важна доступность образования, медицинских услуг, а также возможность без проблем добираться до работы», - сказал он.
Как добавил собеседник, загородное жилье по итогу года может подорожать до 12%.
«Каждый второй в нашей стране мечтает иметь собственный дом, но это коварная мечта. Мы живем в сложных климатических условиях, у нас затяжной отопительный сезон. Обеспечить дом теплом сложнее, чем квартиру. В городах хорошая система ЖКХ, которая всегда придет на помощь. В загородных поселках система ЖКХ, напротив, развита плохо, а стоимость услуг в разы выше. Пока есть спрос, недвижимость будет дорожать быстро. По итогу года возможен рост на 10-12%», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что 71% россиян, проживающих в квартирах, хотели бы переехать за город, 9% из них намерены реализовать свое желание до конца 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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