Строительство Большой кольцевой линии метро перешло «экватор»
Большая кольцевая линия (БКЛ) метро построена на 54%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии завершения проходки правого перегонного тоннеля между станциями «Рижская» и «Савеловская» БКЛ.
Градоначальник отметил, что большое кольцо все больше начинает обретать «реальные черты». По его словам, северо-восточный участок БКЛ соединит Некрасовскую ветку и участок БКЛ от «Делового центра» до «Петровского парка».
«Это будет уже полноценный большой участок БКЛ с прилегающей Некрасовской линии метро. Планируем закончить его в конце 2021 года - начале 2022 года», - сказал Собянин.
Мэр также отметил, что сегодня завершилась проходка одного из самых сложных и глубоких тоннелей - между «Рижской» и «Савеловской». Перегоны проходят под двумяветками метро, под тремя направлениями железной дороги и под действующим станциями. Самый глубокий участок БКЛ - до 75 метров.
Строительство участка БКЛ метро от станции «Нижегородская» до «Савеловской» стартовало в 2015 году. Длина этого участка составляет 14 км. На нем появятся семь станций, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе реализации программы реновации. Мэр отметил, что во время пика эпидемии коронавируса большая часть строек по реновации была приостановлена, продолжались работы только по объектам в высокой степени готовности. Однако в настоящее время темпы и объёмы строительства восстанавливаются.
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