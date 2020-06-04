Строительство Большой кольцевой линии метро перешло «экватор»

«Это будет уже полноценный большой участок БКЛ с прилегающей Некрасовской линии метро. Планируем закончить его в конце 2021 года - начале 2022 года», - сказал Собянин.



Мэр также отметил, что сегодня завершилась проходка одного из самых сложных и глубоких тоннелей - между «Рижской» и «Савеловской». Перегоны проходят под двумяветками метро, под тремя направлениями железной дороги и под действующим станциями. Самый глубокий участок БКЛ - до 75 метров.

Строительство участка БКЛ метро от станции «Нижегородская» до «Савеловской» стартовало в 2015 году. Длина этого участка составляет 14 км. На нем появятся семь станций, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе реализации программы реновации. Мэр отметил, что во время пика эпидемии коронавируса большая часть строек по реновации была приостановлена, продолжались работы только по объектам в высокой степени готовности. Однако в настоящее время темпы и объёмы строительства восстанавливаются.













