Депутат Мосгордумы: Онлайн-обсуждения по реновации расширяют их аудиторию
Председатель комиссии Московской горой думы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов положительно оценивает опыт перевода в онлайн режим общественных обсуждений о программе реновации. Как заявил депутат ТАСС, участие в таких дискуссиях позволяет москвичам оказывать непосредственное влияние на облик родного города.
По словам Козлова, граждане, в частности, напрямую узнают о возможностях приобретения дополнительных квадратных метров при переезде по программе реновации, о полезных онлайн-инструментах, о возможности отслеживать ход строительства жилья.
Как уточнил глава комиссии, после отмены ограничений, связанных с коронавирусом, традиционные форматы обсуждения вернутся, однако останутся и онлайн возможности, тем более, что москвичи уже несколько лет активно пользуются такими ресурсами и оказывают с их помощью влиянием на жизнь города.
Александр Козлов не исключает, что голосование и прием жителей в онлайн-формате станут параллельным инструментом для большего охвата участников, экспертов.
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