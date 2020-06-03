Собянин рассказал о ходе реализации программы реновации

Столичные власти предоставят все необходимые средства для продолжения программы реновации жилья, несмотря на связанные с пандемией коронавируса трудности в экономике, включая серьёзный дефицит бюджета. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил во время осмотра стартового дома, строящегося по программ реновации в районе Ростокино.

Собянин отметил, что во время пика эпидемии большинство строек по реновации были приостановлены, продолжались работы только по объектам в высокой степени готовности. Сейчас темпы и объёмы строительства восстанавливаются.

В этом году будут утверждены практически все планировки, 90% из них уже прошли публичные слушания, добавил градоначальник. По его словам, в их числе и дом в Ростокино, который планируют сдать к 1 сентября. В него переселятся жители ближайших пятиэтажек.

Всего в районе Ростокино в программу реновации включены 19 пятиэтажных домов, в которых проживают более четырёх тысяч жителей.

