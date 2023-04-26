Строители установили девять световых «турбин» на станции «Пыхтино»

По его словам, после завершения работ все конструкции облицуют алюминиевыми декоративными панелями, что сделает их похожими на турбины самолета.

Бочкарев добавил, что на платформенном участке строители устанавливают панорамное остекление. Благодаря этому пассажиры смогут через витражи на левой стене любоваться долиной реки Ликовы. Сейчас на станции возводят металлоконструкцию для монтажа стеклопакетов, отметил глава Стройкомплекса.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на противоположной стене разместятся алюминиевые панели с изображенными на них летательными аппаратами. Пассажиры смогут познакомиться с историей российского самолетостроения. Сейчас ведется производство панелей.

Кравцов пояснил, что сейчас более чем на треть завершена отделка стен пассажирской зоны станции «Пыхтино», также на 90% закончена облицовка пола платформы гранитом. Кроме того, ведется отделка вестибюля станции.

Глава АО «Мосинжпроект» добавил, что архитектурный облик новой станции продиктован ее местоположением — поблизости находятся улицы Летчика Ульянина, Летчика Грицевца и Авиаконструктора Петлякова.

Ввод в эксплуатацию станций «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», а также метромоста через реку Ликову улучшит транспортную инфраструктуру ТиНАО Москвы. Вместе с тем аэропорт Внуково станет первой российской воздушной гаванью со своей станцией метро.

