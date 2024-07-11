«Строители и коммунальщики»: В каких отраслях сократят рабочий день из-за жары
Сокращение рабочего дня из-за жары может привести к падению производительности труда и росту затрат на зарплату, сказал НСН Гарри Мурадян.
Сокращение рабочего времени в жару в первую очередь коснется строителей, сотрудников коммунальных служб и работников сельского хозяйства, это поможет сохранить их здоровье. Об этом НСН заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее заявил о необходимости сокращения рабочего дня из-за жаркой погоды, пишут «Известия». Согласно его законопроекту, при существенном повышении температуры воздуха руководитель по требованию сотрудника обязан будет сократить рабочий день на один час. По словам депутата, такое нововведение поможет уберечь здоровье подчиненных от воздействия жары на законных основаниях. Мурадян согласился с тем, что ряд работодателей согласятся на сокращение рабочего дня.
«В некоторых сферах, где работа связана с физическим трудом на открытом воздухе (строительство, сельское хозяйство, коммунальные службы), работодатели могут быть вынуждены сокращать рабочее время в жару, чтобы сохранить здоровье сотрудников. В сферах, где работа в основном связана с умственным трудом, работодатели могут быть менее склонны к сокращению рабочего дня. Вместе с тем все больше компаний вводят гибкие графики работы и возможность работать удаленно, что может смягчить проблему жары», — сказал Мурадян.
Собеседник НСН добавил, что сокращение рабочего дня может негативно отразиться на производительности дня.
«Сокращение рабочего дня может привести к снижению производительности труда и увеличению расходов на заработную плату. Вместе с тем доказано, что при температуре выше +32,5°C на открытом воздухе непрерывно можно работать только по 15-20 минут. Продолжительная работа в таких условиях снижает производительность и опасна для здоровья», — отметил эксперт.
Вместе с тем президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров усомнился в необходимости принимать такой закон, поскольку условия труда уже изложены в нормативных актах.
«Во-первых, у нас и без закона есть те, кто добровольно сокращает рабочий день. Те, кто не может себе этого позволить, платят за сверхурочную работу, за вредные условия труда и так далее. Там, где тяжелые условия труда (например, металлургические производства), все регламентировано соответствующими нормативными актами. Если человек работает в офисе с кондиционером, то все равно, какая температура за окном. Если в офисе нет кондиционера, значит, начальник будет договариваться с подчиненными без законодателя. На мой взгляд, такой закон не нужен. Если его примут, никто ничего не заметит», — подытожил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева раскритиковала идею о сокращении рабочей пятницы для женщин.
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