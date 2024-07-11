«Строители и коммунальщики»: В каких отраслях сократят рабочий день из-за жары

«В некоторых сферах, где работа связана с физическим трудом на открытом воздухе (строительство, сельское хозяйство, коммунальные службы), работодатели могут быть вынуждены сокращать рабочее время в жару, чтобы сохранить здоровье сотрудников. В сферах, где работа в основном связана с умственным трудом, работодатели могут быть менее склонны к сокращению рабочего дня. Вместе с тем все больше компаний вводят гибкие графики работы и возможность работать удаленно, что может смягчить проблему жары», — сказал Мурадян.

Собеседник НСН добавил, что сокращение рабочего дня может негативно отразиться на производительности дня.

«Сокращение рабочего дня может привести к снижению производительности труда и увеличению расходов на заработную плату. Вместе с тем доказано, что при температуре выше +32,5°C на открытом воздухе непрерывно можно работать только по 15-20 минут. Продолжительная работа в таких условиях снижает производительность и опасна для здоровья», — отметил эксперт.

Вместе с тем президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров усомнился в необходимости принимать такой закон, поскольку условия труда уже изложены в нормативных актах.

«Во-первых, у нас и без закона есть те, кто добровольно сокращает рабочий день. Те, кто не может себе этого позволить, платят за сверхурочную работу, за вредные условия труда и так далее. Там, где тяжелые условия труда (например, металлургические производства), все регламентировано соответствующими нормативными актами. Если человек работает в офисе с кондиционером, то все равно, какая температура за окном. Если в офисе нет кондиционера, значит, начальник будет договариваться с подчиненными без законодателя. На мой взгляд, такой закон не нужен. Если его примут, никто ничего не заметит», — подытожил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева раскритиковала идею о сокращении рабочей пятницы для женщин.

